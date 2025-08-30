Чи варто переходити на чотириденний робочий тиждень? Досвід однієї з найзаможніших країн ЄС

Нідерланди – яскравий приклад для вивчення переваг і недоліків скорочення трудоднів на робочому місці

У той час, як багато країн світу лише обговорюють запровадження чотириденного робочого тижня, Нідерланди вже давно живуть за цією моделлю. Ця країна, що вважається однією з найбагатших в Європейському Союзі, демонструє унікальний баланс між продуктивністю та якістю життя. Як пише «Главком», газета Financial Times проаналізувала досвід Нідерландів – пʼятої за розміром економіки Європейського Союзу.

У Нідерландах, одній із найбагатших країн Європейського Союзу, середній робочий тиждень для людей віком від 20 до 64 років становить лише 32,1 години, що є найнижчим показником в ЄС. Ця модель виникла завдяки поширенню неповного робочого дня, що дозволило країні стати лідером у сфері гнучкого графіка.

Як пише Financial Times, ця модель є результатом тривалого соціального розвитку. Спочатку її рушійною силою було бажання жінок працювати неповний робочий день, щоб поєднувати кар'єру з сімейними обов'язками. Згодом ця тенденція поширилася і серед чоловіків, особливо тих, у кого є маленькі діти. Таким чином, Нідерланди відійшли від традиційної моделі, де працює лише один годувальник, і перейшли до моделі «півтора працівника», що, як виявилося, принесло значні економічні та соціальні переваги.

Зараз Нідерланди мають найвищий рівень часткової зайнятості в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), куди входять 38 заможних країн по всьому світу. Це пояснюється високою продуктивністю праці та високим відсотком працевлаштованого населення. Такий підхід також сприяє високій зайнятості серед жінок і більш рівномірному розподілу роботи протягом життя.

Це пояснюється тим, що коротший робочий час поєднується з відносно високою продуктивністю на годину та високою часткою зайнятого населення. На кінець 2024 року 82% населення працездатного віку в Нідерландах було зайнято, порівняно з 75% у Великій Британії, 72% у США та 69% у Франції.

Зокрема, жінки мають високий рівень зайнятості в Нідерландах, особливо в порівнянні з такими країнами, як США, де середня тривалість робочого часу довша.

Також все частіше повний робочий тиждень скорочують до чотирьох днів, а не розподіляють на п'ять. Доходить до смішного: іноді робітників критикують за те, що вони працюють п'ять днів, а не чотири.

Однак, як і будь-яка модель, ця система має свої недоліки. Зокрема, у Нідерландах один із найнижчих показників жінок-керівників серед країн ОЕСР – лише 27%. Також економіка страждає від нестачі робочої сили, особливо в таких сферах, як освіта. Це створює замкнене коло: брак персоналу в школах робить графік занять непередбачуваним, що ускладнює батькам можливість працювати більше, навіть якщо вони цього хочуть.

Нагадаємо, нове масштабне дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Human Behaviour, показало, що скорочення робочого тижня до чотирьох днів значно покращує самопочуття працівників, при цьому не знижуючи продуктивності та прибутків компаній.