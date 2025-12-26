На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами – ДСНС (фото)

Рятувальні роботи з визволення людей із підйомника тривали

На Львівщині на Горі Захар Беркут зупинився підйомник з пасажирами. Внаслідок цього на підйомнику застрягли близько 80 людей. ДСНС повідомило про проведення рятувальної операції. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення ДСНС.

Інцидент стався зранку 26 грудня, коли до рятувальників надійшла інформація про те, що на горі Захар Беркут у селі Волосянка Стрийського району сталася зупинка крісельного підйомника, на якому перебувають люди.

На Львівщині на підйомнику застрягло близько 80 людей фото: ДСНС

«Станом на 13:04 гірськими рятувальними підрозділами з крісельного підйомника знято 42 людини (з них 22 дітей). Роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника тривають», – повідомляли в ДСНС. До рятувальної операції залучили 42 рятувальник та одиниць техніки.

До рятувальної операції залучили рятувальників та техніку фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що станом на 13:35 рятувальникам вдалося зняти з підйомника 62 людини, з них 35 було врятовано дітей. Також до операції долучилися ще рятувальники та додалася техніка.

Рятувальна операція тривала понад дві години фото: ДСНС

Всього рятувальна операція тривала понад дві години. «О 14:06 завершилися рятувальні роботи із підйомника зняли 78 людей, з них 39 людей. До робіт від Головного управління ДСНС України у Львівській області залучались 41 рятувальник та 6 одиниць спецтехніки а також від Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучалось 35 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Також для моніторингу ситуації залучались 4 безпілотні літальні апарати», – розповіли у ДСНС.

