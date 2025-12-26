Головна Країна Події в Україні
На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами – ДСНС (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами – ДСНС (фото)
26 грудня на горі Захар Беркут сталася зупинка крісельного підйомника
фото: ДСНС

Рятувальні роботи з визволення людей із підйомника тривали

На Львівщині на Горі Захар Беркут зупинився підйомник з пасажирами. Внаслідок цього на підйомнику застрягли близько 80 людей. ДСНС повідомило про проведення рятувальної операції. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення ДСНС.

Інцидент стався зранку 26 грудня, коли до рятувальників надійшла інформація про те, що на горі Захар Беркут у селі Волосянка Стрийського району сталася зупинка крісельного підйомника, на якому перебувають люди.

фото: ДСНС

«Станом на 13:04 гірськими рятувальними підрозділами з крісельного підйомника знято 42 людини (з них 22 дітей).  Роботи по зняттю туристів з крісельного підйомника тривають», – повідомляли в ДСНС. До рятувальної операції залучили 42 рятувальник та одиниць техніки. 

фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що станом на 13:35 рятувальникам вдалося зняти з підйомника 62 людини, з них 35 було врятовано дітей. Також до операції долучилися ще рятувальники та додалася техніка. 

фото: ДСНС

Всього рятувальна операція тривала понад дві години. «О 14:06 завершилися рятувальні роботи із підйомника зняли 78 людей, з них 39 людей. До робіт від Головного управління ДСНС України у Львівській області залучались 41 рятувальник та 6 одиниць спецтехніки а також від Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучалось 35 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки. Також для моніторингу ситуації залучались 4 безпілотні літальні апарати», – розповіли у ДСНС.

Раніше «Главком» писав про те, що перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%.

Повідомлялося, що через аномально теплу зиму гірськолижні курорти Карпат станом на середину грудня так і не відкрили лижний сезон. Причина: відсутність природного снігу та неможливість повноцінного штучного снігування без стабільних морозів.

На горі Захар Беркут застряг підйомник з 80 пасажирами – ДСНС (фото)
