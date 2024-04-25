Аграрні асоціації стали на захист міністра, який отримав підозру

Провідні агропромислові асоціації надіслали слідчому судді ВАКС листа про підтримкуСольського

Керівники аграрних асоціацій України висловили свою підтримку міністру аграрної політики та продовольства Миколі Сольському щодо якого тримає слідство. Зокрема вони надіслали листа слідчому судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

Автори запевнили у беззастережній довірі до Мінагрополітики та його керівника.

«Просимо дослухатися до думки провідних громадських об'єднань агропромислового комплексу щодо підтримки Сольського – міністра аграрної політики та продовольства України…Професійні дії Сольського з управління та координації діяльності галузі були конструктивними, практичними та ефективними для підтримки агропромислового комплексу України, особливо у важкі періоди випробувань кризами та війною», – йдеться у листі.

Лист на підтримку міністра підписали, зокрема, керівники Громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум», асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Української плодоовочевої асоціації, Насіннєвої асоціації України, Асоціації виробників молока та Спілки молочних підприємств України.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

23 квітня, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ і прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

24 квітня у Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення міністра Сольського.