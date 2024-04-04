Суд виніс вирок німецькому чиновнику, який домагався дітей українських біженців

З березня 2022 року по квітень 2023 року посадовець (ліворуч на фото) кілька разів чіплявся до дітей у своєму автомобілі

Чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи українській сім’ї депортацією

Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в'язниці за сексуальні домагання українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім «захисником».

Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи сім’ї депортацією.

Встановлено, що з березня 2022 року по квітень 2023 року посадовець кілька разів чіплявся до дітей у своєму автомобілі та знімав це на фото. Наприклад, він просив їх зробити йому масаж. Хлопчики відмовилися, після чого він став писати 11-річному українцю електронні листи з погрозами.

«Вам тут більше не раді. У мене є влада депортувати тебе і твою сім'ю», – йшлося в одному з послань.

Під час судового процесу чиновник визнав більшу частину звинувачень, завдяки чому дітям не довелося давати свідчення в суді.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

До слова, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зафіксовано численні випадки неправомірної поведінки з боку так званих «казаків», яких Росія найняла охороняти школи.