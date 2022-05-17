Азовсталь: скількох поранених захисників вдалося евакуювати

Коли стан військових покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених

У Маріуполі з території заводу «Азовсталь» було вивезено 52 поранених захисників. Про це повідомила віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук.

Коли стан військових покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

«Азовсталь: гуманітарна операція триває. В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції», - написала вона.

Як раніше повідомлялося, близько десяти автобусів із українськими військовими покинули завод «Азовсталь».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.