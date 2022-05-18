  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Бомбардування «Азовсталі» може знищити Азовське море (фото)

    Ворожі снаряди могли пошкодити технічну споруду і отрута потрапить у море - Бомбардування «Азовсталі» може знищити Азовське море (фото)
    Ворожі снаряди могли пошкодити технічну споруду і отрута потрапить у море
    фото: Маріупольська міськрада

    У заблокованому місті назріває екологічна катастрофа світового рівня

    Маріупольська міськрада повідомляє, що бомбардування «Азовсталі» може призвести до повного вимирання Азовського моря.

    Ворожі снаряди могли пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

    Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

    photo_2022-05-18_17-00-00

    Мер Маріуполя Вадим Бойченко каже, що необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.

    Нагадаємо, захисники Маріуполя отримали новий наказ.

    Тим часом окупанти готують фейкові свідчення про «звірства ЗСУ» у Маріуполі.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа міськрада ООН війна мер Азовське море бомбардування Україна окупація море #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Бомбардування «Азовсталі» може знищити Азовське море (фото)