Бомбардування «Азовсталі» може знищити Азовське море (фото)

Ворожі снаряди могли пошкодити технічну споруду і отрута потрапить у море

У заблокованому місті назріває екологічна катастрофа світового рівня

Маріупольська міськрада повідомляє, що бомбардування «Азовсталі» може призвести до повного вимирання Азовського моря.

Ворожі снаряди могли пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко каже, що необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.

Нагадаємо, захисники Маріуполя отримали новий наказ.

Тим часом окупанти готують фейкові свідчення про «звірства ЗСУ» у Маріуполі.

Читайте також: