Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики ISW повідомили, як «Баба-Яга» допомагає українським захисникам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Аналітики ISW повідомили, як «Баба-Яга» допомагає українським захисникам
«Баба-Яга» – безпілотник сільськогосподарського призначення, який має велику вантажність, добру навігацію і автономний хід
фото з відкритих джерел

Українські військові використовують «Бабу-Ягу» для ураження ворожих вогнеметних систем на лівобережжі Дніпра

Збройні сили України могли використати модифіковані безпілотні літальні апарати «Баба-Яга» для ураження російських термобаричних артилерійських систем ТОС на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 19 листопада.

Російський військкор заявив, що українські військові використовують модифіковані безпілотники «Баба-Яга» для ураження ворожих вогнеметних систем на лівобережжі Дніпра. Аналітики вважають, що подібні українські атаки свідчать про вразливість російської протиповітряної оборони в цьому регіоні.

Крім цього, в ISW розповіли, що в неділю 19 листопада українські військові продовжили бойові дії на лівобережжі Херсонської області. За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони утримують позиції на східному березі.

Натомість російські військкори стверджували, що українські бійці атакували біля Пойми, що за 12 км від Херсона та чотири кілометри від Дніпра, та Піщанівки, за 13 км від Херсона та три кілометри від Дніпра. Тоді як окупанти контратакували біля Кринок, за 30 км від Херсона та два кілометри від Дніпра. Також російські джерела заявили, що військові РФ нібито відбили українську спробу висадитися на острові Великий Потьомкін.

Що відомо про дрон «Баба-Яга»?

Окупанти прозвали «Баба-Яга» українські БПЛА «Армії дронів». Зокрема, назвою «Баба-Яга» прозвали тип безпілотників сільськогосподарського призначення, які мають велику вантажність, добру навігацію і автономний хід – тобто промислові дрони гексикоптери, перероблені під бойові завдання.

Ці БПЛА знищують склади, живу силу та техніку ворога. Дрони працюють автономно – оператори вказують координати, по яких летить БПЛА, скидає боєприпас та самостійно повертається. Дрон «Баба-Яга» може нести навантаження, вагою до 20 кг. Крім цього, він, як правило, оснащений декількома радіоканалами, захищеними від навігаційних перешкод на різних частотах.

Теги: війна ЗСУ окупанти безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна не має протидії авіабомбам
Окупанти вперше вдарили по ЗСУ модифікованими касетними авіабомбами – ISW
Сьогодні, 08:19
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW
ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки – ISW
Сьогодні, 03:15
Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук
У Медичних силах ЗСУ – новий командувач: що про нього відомо
Вчора, 22:16

Події в Україні

Дружини окупантів вийшли на протест: розвідка Британії оцінила наслідки
Дружини окупантів вийшли на протест: розвідка Британії оцінила наслідки
Соцмережі шоковані: Донецька ОДА обговорила відновлення регіонів із відомим колаборантом
Соцмережі шоковані: Донецька ОДА обговорила відновлення регіонів із відомим колаборантом
Аналітики ISW повідомили, як «Баба-Яга» допомагає українським захисникам
Аналітики ISW повідомили, як «Баба-Яга» допомагає українським захисникам
Окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі (фото)
Окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні: є загиблі (фото)
Поранені на Донеччині та понад 500 снарядів по Луганщині: яка ситуація в регіонах
Поранені на Донеччині та понад 500 снарядів по Луганщині: яка ситуація в регіонах
Морські піхотинці знищили вантажівки рашистів на трасі Олешки – Нова Каховка
Морські піхотинці знищили вантажівки рашистів на трасі Олешки – Нова Каховка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Біля берегів Туреччини навпіл розірвало корабель, що йшов з України
40K
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
39K
Мобілізацію продовжено: хто вже у грудні може отримати повістку
38K
Коли Фаріон боролася за мову, де були ви?
14K
Влада розкрила деталі смертельної ДТП з українцями в Польщі
12K
Які неприємності чекають на Україну без грошей США

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Сьогодні, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту