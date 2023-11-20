Аналітики ISW повідомили, як «Баба-Яга» допомагає українським захисникам

Українські військові використовують «Бабу-Ягу» для ураження ворожих вогнеметних систем на лівобережжі Дніпра

Збройні сили України могли використати модифіковані безпілотні літальні апарати «Баба-Яга» для ураження російських термобаричних артилерійських систем ТОС на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 19 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський військкор заявив, що українські військові використовують модифіковані безпілотники «Баба-Яга» для ураження ворожих вогнеметних систем на лівобережжі Дніпра. Аналітики вважають, що подібні українські атаки свідчать про вразливість російської протиповітряної оборони в цьому регіоні.

Крім цього, в ISW розповіли, що в неділю 19 листопада українські військові продовжили бойові дії на лівобережжі Херсонської області. За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони утримують позиції на східному березі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Натомість російські військкори стверджували, що українські бійці атакували біля Пойми, що за 12 км від Херсона та чотири кілометри від Дніпра, та Піщанівки, за 13 км від Херсона та три кілометри від Дніпра. Тоді як окупанти контратакували біля Кринок, за 30 км від Херсона та два кілометри від Дніпра. Також російські джерела заявили, що військові РФ нібито відбили українську спробу висадитися на острові Великий Потьомкін.

Що відомо про дрон «Баба-Яга»?

Окупанти прозвали «Баба-Яга» українські БПЛА «Армії дронів». Зокрема, назвою «Баба-Яга» прозвали тип безпілотників сільськогосподарського призначення, які мають велику вантажність, добру навігацію і автономний хід – тобто промислові дрони гексикоптери, перероблені під бойові завдання.

Ці БПЛА знищують склади, живу силу та техніку ворога. Дрони працюють автономно – оператори вказують координати, по яких летить БПЛА, скидає боєприпас та самостійно повертається. Дрон «Баба-Яга» може нести навантаження, вагою до 20 кг. Крім цього, він, як правило, оснащений декількома радіоканалами, захищеними від навігаційних перешкод на різних частотах.