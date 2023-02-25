На Донеччині СБУ викрила ще одного російського інформатора

При обшуку у колаборанта вилучено мобільні телефони

Чоловіка викрила СБУ «завдяки» його прокремлівській активності у заборонених соцмережах

У Донецькій області Служба безпеки України затримала ще одного російського інформатора, який наводив удари по позиціях Збройних сил України.

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Згідно із інформацією СБУ зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення сил оборони на території Донецької області. Серед основних його завдань була розвідка місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямі.

«Саме за його координатами окупанти робили артилерійські обстріли з бойових позицій українських захисників», – розповіли у СБУ.

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Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв'язку з «куратором». За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу в лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання.

Його виявили через активність у заборонених соцмережах, де він поширював прокремлівські повідомлення. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили і вилучили мобільні телефони.

Наразі російському агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про пересування бійців та техніки ЗСУ). Суд уже відправив фігуранта під варту.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Служби безпеки України запобігла проникненню ворожих поплічників до місцевих органів державної влади у прикордонних регіонах України. Зловмисники прибули з Луганщини на підконтрольну Києву територію, отримавши статус переселенців.

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