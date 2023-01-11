Окупанти готують нову авіабазу в Бердянську: супутникове фото

На території авіабази вже розташовані щонайменше 17 гелікоптерів

Російські загарбники облаштовують нову авіабазу в аеропорту окупованого Бердянська і вже почали розташовувати там гелікоптери. Про це повідомив розслідувач Бенджамін Піттет.

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Він опублікував супутниковий знімок на якому зафіксований аеропорт Бердянська, де загарбники облаштовують під базу.

На території вже розташовані щонайменше 17 гелікоптерів ворога та різні фортифікаційні споруди. Зокрема, там риються траншеї, встановлюються маскувальні брезенти, а важка техніка будує для техніки укриття.

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Розслідувач припускає, що росіяни там також зараз будують трубопровід, який міг би постачати паливо для їхніх вертольотів у майбутньому.

Також Піттер вважає, що за задумом окупантів, створена в Бердянську нова авіабаза повинна змінити базу в Чаплинці на Херсонщині, до якої ЗСУ вже можуть діставати системами Himars.

«Перебуваючи на відстані понад 85 км від лінії фронту, місто Бердянськ розташоване поза зоною досяжності українських систем Himars. Це разом з іншими факторами, такими як близькість до Азовського моря, робить його ідеальним місцем для нової великої військової бази», – йдеться в матеріалі розслідувача.

Нагадаємо, триває 322 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.