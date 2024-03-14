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Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв)
На Бахмутському напрямку вдалося трохи відкинути росіян. Тривають бої за Іванівське та біля Кліщіївки
фото: Генштаб

Ситуація на фронті за останні тижні покращилася і стабілізувалася, особливо якщо порівнювати з першою половиною лютого

Ворог концентрує головні сили у напрямку Покровськ-Курахове. Поставлені терміни та задачі було провалено, хоча окупантам і вдалося захопити Авдіївку. Про це пише Deep State.

Як зазначають аналітики, надалі росіяни спробують виправити ситуацію, спробувавши перейти річку Дурну та дотягнути до берега річки Вовча. Загалом, ситуація за останні тижні покращилася і стабілізувалася, особливо якщо порівнювати з першою половиною лютого.

Біломосковський, Сіверський та Білгородський напрямки

Тривають бойові дії у прикордонній смузі у Курській та Білгородській областях. Ворог підтягує резерви.

Сватівський напрямок

Були спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки та Першотравневого – всі атаки відбито. Натомість біля Тернів та Ямполівки кацапи проявляють значні зусилля задля просування в бік даних сіл. На жаль, противник має успіх східніше Тернів.

Бахмутський напрямок

Біля Богданівки на минулому тижні вдалося трохи відкинути росіян. Тривають бої за Іванівське та біля Кліщіївки.

Аналітики спрогнозували подальші дії РФ на фронті (карта боїв) фото 1

Авдіївський напрямок

Ворог активізувався і посилює тиск на Бердичі, Орлівку та Тоненьке. В Бердичах і Орлівці тривають особливо запеклі бої, де кацапи вводять свіжі сили, щоб зайняти основну частину населених пунктів. Минулого тижня ворог мав успіх у Первомайському, вирівнявши лінію зіткнення. Біля Невельського ситуація погіршилася також, але село перебуває під контролем Сил Оборони. Ворог проводить серію масових атак біля Георгіївки та в самому селі, а також у Новомихайлівці. В останній має успіх і намагається його розвинути, не рахуючись ні з якими втратами.

Бердянський напрямок

Противник намагається покращити тактичне положення біля Шевченко, Приютного та Новодонецького.

Запорізький відтинок – росіяни продовжують свої банзай-атаки у Роботине, але всі вони рано чи пізно закінчуються ліквідацією їхніх штурмовиків або потраплянням в полон.

Таврійський напрямок 

Без змін

Триває 750-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна фронт окупанти

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