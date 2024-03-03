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ISW вказав, чим ризикнуть росіяни заради успіхів на Авдіївському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ISW вказав, чим ризикнуть росіяни заради успіхів на Авдіївському напрямку
Російський бмбардувальник Су-34
фото з відкритих джерел

Втрати російської авіації впродовж останніх двох тижнів спонукали РФ тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України

Російські загарбники готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, втрати російської авіації впродовж останніх двох тижнів спонукали РФ тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Водночас ці втрати ще не спонукали російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.

Як пише ISW, російські сили тимчасово встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі протягом останніх днів російського захоплення Авдіївки. Ворожі війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену та локалізовану перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичний російський наступ у напрямку Авдіївки, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки з повітря переважує ризик втрати більшої кількості літаків. 

Ну думку аналітиків, втрата 15 літаків і, можливо, кількох добре підготовлених пілотів протягом приблизно двох тижнів не є значною втратою для окупантів, адже Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів.

Нагадаємо, що 2 березня Повітряні сили збили черговий ворожий бомбардувальник Су-34. У ЗСУ розповіли, як це змінить тактику ворога.

Крім того, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські ВПС втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. 

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Теги: літак Авдіївка фронт росіяни

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