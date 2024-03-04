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Російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке – ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке – ЗСУ
Як зазначив Лиховій, на Авдіївському напрямку обстановку вдається стабілізувати
фото: Facebook/Генштаб

Українські воїни змогли зупинити подальше просування росіян

Біля Авдіївки російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Водночас Силам оборони вдалося зупинити просування ворога на цій ділянці фронту. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За словами військового, на Авдіївському напрямку обстановку вдається стабілізувати й просування російських загарбників зупинено.

«Села Бердичі та Тоненьке частково контролює (армія РФ – «Главком»), але Сили оборони виконують свою роботу, завдають ворогу значних втрат і просування ворога зупинено ще на цьому рубежі», – розповів Лиховій.

Нагадаємо, українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки.

Також росіяни тримають понад 1100 танків, майже дві тисячі бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем і понад 400 реактивних систем залпового вогню на Лимано-Куп’янському напрямку.

До слова, триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: війна окупанти ЗСУ Донеччина село

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