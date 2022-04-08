Розстріл людей на вокзалі в Краматорську потрапив на відео (кадри 18+)

Уже відомо про більш ніж три десятки загиблих

Рашисти завдали удару під час евакуації цивільного населення

У мережі показали відео із залізничного вокзалу в Краматорську, який сьогодні, 8 квітня, під час евакуації мирних мешканців обстріляли рашисти.

Обережно, на відео присутні сцени насильства та ненормативна лексика

Нагадаємо, за оперативними даними, більше 30 людей загинуло та понад 100 поранених внаслідок сьогоднішнього удару по вокзалу у Краматорську.

Як повідомлялося, російські фашисти 8 квітня вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.