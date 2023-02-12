Не «шахіди»: ЗСУ назвали причину вечірньої тривоги на Дніпропетровщині

Інформація щодо запуску іранських дронів по Дніпропетровській області, яка ширилася Telegram-каналами, не відповідає дійсності

Російські окупанти ввечері, 12 лютого, не запускали по території України іранські дрони. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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«Інформація про застосування противником «шахедів» увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Ворог використав для атаки розвідувальний безпілотник та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами.

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Зазначається, що по ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування «Схід». Результат уточнюється.

Зазначимо, що в області з 19:59 до 20:35 тривала повітряна тривога, під час якої працювала ППО. О 22:05 знову було оголошено повітряну тривогу на Дніпропетровщині. На Нікопольщині спостерігається загроза артилерійського обстрілу. Місцевих жителів просять негайно перейти в укриття.

Оновлено 0 22: 40. Станом на зараз у Дніпропетровській області оголошено відбій повітряної тривоги. Загроза артобстрілу залишається на Нікопольщині.

Нагадаємо, що протягом дня агресор уже тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Відомо про одну загиблу та двох постраждалих.

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До слова, завершується 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ударів по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.