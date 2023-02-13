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Стало відомо про нову кількість загиблих від землетрусів на Близькому Сході

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо про нову кількість загиблих від землетрусів на Близькому Сході
Іскендерун – одне з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини
фото: EPA

Внаслідок потужних стихійних лих у Туреччині та Сиріїї загинуло вже понад 33 тис. осіб

Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 33 179 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, однак вірогідність знайти під уламками людей живими низька. Про це повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що 29 605 людей загинули в Туреччині та 3574 – в Сирії.

Заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у коментарі Sky News у суботу, 11 лютого, заявив, що буде підтверджено ще десятки тисяч смертей.

«Я думаю, що це важко точно оцінити, оскільки нам потрібно дістатися під завали, але я впевнений, що ця кількість подвоїться або навіть більше… Це жахливо», – додав він під час поїздки до Туреччини.

Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнована фортеця зі списку ЮНЕСКО

Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії

Всесвітня організація з охорони здоров'я повідомляє про приблизно 26 мільйонів постраждалих. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха. 

З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина. 

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Теги: стихійні лиха землетрус Туреччина

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