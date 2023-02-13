Стало відомо про нову кількість загиблих від землетрусів на Близькому Сході

Іскендерун – одне з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини

Внаслідок потужних стихійних лих у Туреччині та Сиріїї загинуло вже понад 33 тис. осіб

Кількість жертв внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 33 179 осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, однак вірогідність знайти під уламками людей живими низька. Про це повідомляє Al Jazeera.

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Зазначається, що 29 605 людей загинули в Туреччині та 3574 – в Сирії.

Заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у коментарі Sky News у суботу, 11 лютого, заявив, що буде підтверджено ще десятки тисяч смертей.

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«Я думаю, що це важко точно оцінити, оскільки нам потрібно дістатися під завали, але я впевнений, що ця кількість подвоїться або навіть більше… Це жахливо», – додав він під час поїздки до Туреччини.

Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані. Унаслідок землетрусу в Туреччині зруйнована фортеця зі списку ЮНЕСКО.

Землетруси сколихнули й декілька інших країн. Один з них нещодавно трапився і в Росії.

Всесвітня організація з охорони здоров'я повідомляє про приблизно 26 мільйонів постраждалих. У Туреччині понад мільйон постраждалих перебувають у тимчасових притулках. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

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З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина.