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У Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа поблизу ліній електропередач (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа поблизу ліній електропередач (фото, відео)
Пожежа в Єкатеринбурзі
фото: «Риа Новости»

Займання локалізоване на 1,5 тис. кв. м.

У російському місті Єкатеринбург спалахнула велика пожежа – горять дерев'яні піддони. Вогонь локалізовано на території площею 1,5 тис. кв. м. Про це з посиланням на МНС Росії повідомляють пропагандистські «Риа Новости», «ТАСС» і Ura.ru.

«У Єкатеринбурзі горять дерев'яні піддони та будівельні вагончики на 1300 квадратних метрах, повідомило МНС», – пише «РИА Новости».

Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється сусідством із лініями електропередач.

«Горять дерев'яні палети, а через вітер вогонь перекинувся на сусідні автомобілі, у яких є запас палива. Поруч із місцем пожежі розташовані заправка та лінія електропередач. Чути вибухи», – пише Ura.ru з посиланням на очевидців.

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Пожежа в Єкатеринбурзі
фото: Ura.ru, «Ночные новости»

Згодом займання було локалізоване на 1,5 тис. кв. м.

Рятувальники розповіли «ТАСС», що пожежа спалахнула на майданчику в районі Сибірського тракту. За даними видання, у гасінні пожежі задіяні 33 людини та 11 одиниць спецтехніки. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: росія пожежа

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