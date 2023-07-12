В Ізраїлі тривають масові протести: поліція розганяє демонстрантів водометами

Нову хвилю протестів спровокувало прийняття в першому читанні законопроєкту, який є частиною суперечливих судових реформ

В Ізраїлі поліціянти застосували водомети проти людей, які вийшли на акцію протесту проти судової реформи в країні. Про це пише BBC.

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Поліція застосувала водомети, щоб розігнати демонстрантів із головної траси. Крім того, 71 людину заарештовано. Це сталося після того, як законопроєкт про скасування повноважень Верховного суду переглядати рішення міністрів був прийнятий у першому читанні в парламенті в понеділок увечері. Законопроєкт є частиною пакету реформ, спрямованих на обмеження повноважень судової системи, які були запропоновані урядом на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Саме ці реформи і викликали загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі, що розпочалися ще на початку цього року. Уряд пропонує скасувати деякі повноваження Верховного суду та передати більшість суддівських призначень під контроль влади.

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Критики реформ стверджують, що плани уряду занадто масштабні та становлять серйозну загрозу демократичній системі країни.

Ці реформи поляризували країну і спровокували масові демонстрації. Ось уже котрий місяць поспіль проти них виходять на протести сотні тисяч людей по всій країні.

Нагадаємо, у квітні на вулиці десятків міст Ізраїлю вийшли майже пів мільйона людей, незгодних із судовою реформою.

До слова, на початку року кілька тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.