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В Ізраїлі тривають масові протести: поліція розганяє демонстрантів водометами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Ізраїлі тривають масові протести: поліція розганяє демонстрантів водометами
Ізраїльські правоохоронці розганяли водометами демонстрантів, які блокували шосе поблизу Єрусалиму
фото: Reuters

Нову хвилю протестів спровокувало прийняття в першому читанні законопроєкту, який є частиною суперечливих судових реформ

В Ізраїлі поліціянти застосували водомети проти людей, які вийшли на акцію протесту проти судової реформи в країні. Про це пише BBC.

Поліція застосувала водомети, щоб розігнати демонстрантів із головної траси. Крім того, 71 людину заарештовано. Це сталося після того, як законопроєкт про скасування повноважень Верховного суду переглядати рішення міністрів був прийнятий у першому читанні в парламенті в понеділок увечері. Законопроєкт є частиною пакету реформ, спрямованих на обмеження повноважень судової системи, які були запропоновані урядом на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Саме ці реформи і викликали загальнонаціональні акції протесту в Ізраїлі, що розпочалися ще на початку цього року. Уряд пропонує скасувати деякі повноваження Верховного суду та передати більшість суддівських призначень під контроль влади.

Критики реформ стверджують, що плани уряду занадто масштабні та становлять серйозну загрозу демократичній системі країни.

Ці реформи поляризували країну і спровокували масові демонстрації. Ось уже котрий місяць поспіль проти них виходять на протести сотні тисяч людей по всій країні.

Нагадаємо, у квітні на вулиці десятків міст Ізраїлю вийшли майже пів мільйона людей, незгодних із судовою реформою.

До слова, на початку року кілька тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Теги: Ізраїль протест судова реформа

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