Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: що має включати примирення

У документі пропонується провести ексгумацію, гідне поховання та вшанування пам'яті всіх жертв геноциду на східних прикордонних землях

Сейм Польщі у вівторок ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини. У документі сказано, що польсько-українське примирення має включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв. Про це повідомляє Onet.

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Як зазначається, у голосуванні брали участь 440 депутатів, усі вони проголосували «за» схвалення резолюції.

У документі йдеться про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, як мовиться в тексті, «відбулася кривава неділя – кульмінаційний момент» Волинської трагедії, яку польські депутати називають геноцидом.

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Також у резолюції наголошується, що «того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення».

Крім того, йдеться про те, що з 2016 року 11 липня відзначається як Національний день пам'яті жертв геноциду, під час якого «було вбито понад 100 тисяч поляків – часто у дуже жорстокий спосіб».

«Сейм Республіки Польща хоче вшанувати пам'ять усіх жертв Волинської трагедії. Особливого визнання заслуговують ті представники української нації, які, ризикуючи життям, протистояли злочину, скоєному їхніми співвітчизниками», – сказано в тексті документу.

Сейм Польщі підкреслює, що «польсько-українське примирення, яке роками вибудовувалося представниками обох народів, повинно включати також визнання провини і вшанування пам'яті жертв років Другої світової війни».

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«Необхідно провести ексгумацію, гідне поховання та вшанування пам'яті всіх жертв геноциду на східних прикордонних землях», – пропонується в резолюції.

Зазначимо, що тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Погляди Києва і Варшави на причини, відповідальність і кількість жертв з обох сторін дещо відрізняються. Польська сторона наполягає, що виключну відповідальність за злочин, скоєний в 1943-1944 роках на Волині, несе українська сторона, натомість українська сторона переконує, що відповідальність несуть обидві сторони і вибачення має бути взаємним.

Нагадаємо, 7 липня глави УГКЦ та Польської римо-католицької церкви Святослав Шевчук і Станіслав Гондецький підписали спільне звернення у річницю Волинської трагедії, в якому засудили злочини 80-річної давнини і закликали до примирення і єднання українського і польського народів.

До слова, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Як повідомлялося, посол у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними спроби нав’язати Україні та президенту Володимиру Зеленському те, як вони мають ставитись до ситуації з Волинською трагедією 1943 року.