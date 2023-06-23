Атака на Хмельниччину та обстріл волонтерів на Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Вночі окупанти атакували околиці Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі ворог завдав удару з літаків стратегічної авіації. Кілька крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною на Хмельниччині. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків. Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.

Атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли, із мінометів, артилерії, по Новгород-Сіверському району, Чернігівському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку ворог здійснив три обстріли з міномету. Зафіксовано 11 вибухів по Білопільській громаді. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Ворожбянська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська, Есманська громади.

Хотінська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії. Пошкоджені чотири житлових будинки в с. Писарівка. Ворожбянська громада: зафіксовано обстріл з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків та лінію електропостачання. У Шалигинській громаді осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Пошкоджено водонапірну вежу та житловий будинок (пряме влучання).

Запорізька область

Вночі окупанти атакували околиці Запоріжжя. На щастя, обійшлося без постраждалих. Влучання відбулося у відкриту територію. За минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів області: авіацією вдарив по Оріхову та Левадному, двічі атакував Степногірськ з БПЛА, завдав п'ять ударів з РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснив 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

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Наразі зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів – будинків, господарчі споруди та інше майно жителів. Двоє людей за минулу добу загинули – 55-річний чоловік з Малої Токмачка та 70-річний житель Гуляйполя.

Дніпропетровщина

Цієї ночі ПвК «Схід» знищили над областю «Шахед-136».

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого і Плетенівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове. Вчора ворог обстріляв с. Кругляківка Куп’янського району, пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу Кругляківки пошкоджено житловий будинок, магазин, сільськогосподарську техніку. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району горів житловий будинок. Внаслідок обстрілу с. Бударки Чугуївського району пошкоджено житловий будинок.

Луганщина

Рашисти не полишають спроб штурмувати Білогорівку. Атаки у цьому напрямку майже не припиняються. Також росіяни били по Діброві та Білогорівці. За добу противник здійснив 108 обстріли(478 снарядів).

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Донеччина

Одну людину поранено за добу. Росіяни обстріляли 13 населених пунктів: Авдіївка, с.Рай-Олександрівка, Часів Яр, Курахове, смт Північне, с.Новопокровське, с.Семенівка, с.Ганнівка, с.Черкаське, смт Нью-Йорк, с.Новоукраїнка, Торецьк, смт Курахівка Пошкоджено сім житлових будинків, газогін, два цивільних автомобілі, господарська споруда, школа.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 91 обстріл (415 снарядів), з них по м. Херсон – 10 артилерійських обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів та будівлі двох заводів області. Всього через російську агресію семеро людей дістали поранення. Окупанти обстріляли житловий будинок у Херсоні. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець знаходиться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Також під ворожий вогонь потрапили й студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

У селищі Калинівське під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист. Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранення ніг. Його шпиталізували, медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. На вечір 22 червня рівень затоплення зменшився до позначки 40 см. Підтопленими залишаються Херсон, Благодатівка та Новогреднєве – під водою 214 житлових будинків.

Нагадаємо, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.