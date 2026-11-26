Полювання російських військових на цивільних за допомогою безпілотників на Херсонщині не є поодиноким явищем

На Херсонщині російський безпілотник атакував чоловіка, який їхав на мопеді. Відео нападу опублікував російський Z-канал «От Мариуполя до Карпат», супроводивши кадри веселою музикою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Автори російського військового Telegram-каналу не приховують свого ставлення до нападу на цивільного: вони фактично вихваляються атакою, використовуючи її як привід для чергових погроз мирному населенню.

У тексті до відео російські пропагандисти закликають знищувати все, що перебуває в радіусі 50 км. Серед потенційних цілей вони прямо називають автомобілі швидкої допомоги, транспорт із гуманітарними вантажами, маршрутки, ринки та магазини.

скрин із відео

Публікація демонструє, що російські автори відкрито погрожують цивільній інфраструктурі та людям, які не беруть участі в бойових діях.

Російське «дронове сафарі»: що відомо про системні атаки

Полювання російських військових на цивільних за допомогою безпілотників на Херсонщині не є поодиноким явищем. У регіоні вже тривалий час фіксують напади на людей, які пересуваються вулицями, їздять велосипедами та автомобілями, працюють або займаються повсякденними справами.

У травні 2025 року Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України оприлюднила висновки про систематичні атаки російських військових дронами на цивільних у Херсонській області. За даними комісії, від липня 2024 року такі напади відбувалися на території протяжністю понад 100 км уздовж правого берега Дніпра.

На той момент, за офіційними даними, внаслідок атак загинули майже 150 цивільних, сотні дістали поранення. Жертвами ставали чоловіки, жінки та діти, яких атакували під час звичайних повсякденних справ – пішки або в транспорті.

Комісія ООН дійшла висновку, що російські військові вчинили злочини проти людяності у формі вбивств, а також воєнні злочини у вигляді навмисних нападів на цивільних. Окремо дослідники наголосили, що поширення відео вбивств і поранень мирних жителів принижує людську гідність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch також досліджувала російські атаки безпілотниками на Херсон. У червні 2025 року вона оприлюднила звіт «Полювання згори» (Hunted From Above), для якого дослідники опитали 59 людей, зокрема 36 потерпілих і свідків, та проаналізували 83 відеозаписи атак, опубліковані на пов'язаних із російськими військовими Telegram-каналах.

Один із задокументованих випадків стався 28 вересня 2024 року. Російський дрон переслідував 23-річну Анастасію Павленко, яка їхала велосипедом у Херсоні. Безпілотник супроводжував жінку майже 300 метрів, після чого скинув боєприпас. Вибух поранив її в шию, ногу та ребра. Відеозаписи цього нападу правозахисники знайшли на російських Telegram-каналах і змогли перевірити їхню автентичність.

Інші випадки атак на цивільних

Про системність таких нападів говорив і начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. В інтерв'ю «Главкому» він розповів, що російські оператори бачать людей через камери безпілотників і свідомо атакують цивільних.

«Дронове сафарі» відбувається в нас цілодобово. Росіяни тероризують громаду, хочуть показати свою присутність, хочуть унеможливити життя в Херсоні», – заявив посадовець.

За словами Шанька, серед жертв російських безпілотників була 84-річна жінка, яку атакували, коли вона пасла козу. Також він згадав напад на продавця овочів, який намагався показати оператору дрона, що займається торгівлею, а не має стосунку до військових.

Нагадаємо, 4 серпня 2026 року російський FPV-дрон атакував 52-річного продавця овочів на ринку в Херсоні. Безпілотник певний час кружляв над чоловіком, а потім завдав удару. Постраждалий дістав вибухову травму, контузію та численні уламкові поранення. Президент Володимир Зеленський назвав цей напад черговим прикладом російського «дронового сафарі».