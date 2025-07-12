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Окупанти вдарили по Луцьку: зруйновані будинки, виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти вдарили по Луцьку: зруйновані будинки, виникли пожежі
Зруйнований будинок внаслідок удару
фото: Ігор Поліщук

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв

У ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Наслідки повідомив мер Ігор Поліщук, передає «Главком».

Міський голова повідомив, що внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Також Поліщук розповів, що через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась Західна Україна.

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки на Львів. За його словами, вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

Також стало відомо, що анаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

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Теги: Луцьк обстріл

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