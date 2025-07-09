Сенатор Грем представить законопроєкт з жорсткими санкціями проти Росії: названо дату

Сенатор Ліндсі Грем представить у Сенаті законопроєкт, що передбачає нові санкції проти Росії

Вже 9 липня Грем має представити відповідний законопроєкт у Сенаті

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем представить у Сенаті законопроєкт, що передбачає нові санкції проти Росії. Про це стало відомо з публікацій у соцмережі Х, передає «Главком».

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем анонсував внесення в Сенат США законопроєкту, що передбачає введення жорстких санкцій проти Росії.

Законопроєкт, відомий як Sanctioning Russia Act of 2025 (S.1241), спрямований на посилення економічного тиску на Росію та країни, які продовжують торгівлю з нею, зокрема, в енергетичному секторі.

Передбачається накладення 500% тарифів на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії – нафту, газ, уран та інші продукти.

Вже 9 липня сенатор має представити відповідний законопроєкт перед колегами.

Колишній спікер Палати Представників Конгресу США Ньют Гінгріч зазначив, що законопроєкт сенатора Ліндсі Грема є дуже важливим та «надішле великий сигнал Путіну, що говорити і вбивати – це програшна стратегія».

«Американці будуть терпіти обмани вбивчого диктатора лише обмежений час. Законопроєкт Грема є розумним кроком у збільшенні тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні», – написав він.

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон коротко підтримав американця: «Вперед, сенатор Ліндсі Грем».

Раніше стало відомо, що Сенат США відклав розгляд законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії щонайменше до липня. Причиною затримки стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, що наразі перебуває в центрі уваги Вашингтона.

До слова, сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори про припинення вогню між Росією та Україною видались не зовсім вдалими.