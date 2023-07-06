Атака на Львів: стало відомо подробиці (фото, відео)

Під завалами пошкодженого будинку досі можуть перебувати люди

Влучання сталось у будинки старого типу, які замкнуті в кільце

У ніч на четвер, 6 липня, у Львові російські ракети влучили в житловий будинок. Також пошкоджено чимало об'єктів цивільної інфраструктури.

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В ефірі повідомили, що перекриття впало одразу у двох спарених будинках – влучання сталось у будинки старого типу, які замкнуті в кільце. Під завалами ще можуть перебувати люди.

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ДСНС повідомляє, що станом на ранок рятувальники витягли сім осіб та евакуювали 64 людини.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

За останніми даними, кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох осіб.

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Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.