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Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя: наслідки ударів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя: наслідки ударів
Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах Запорізької області
фото: Запорізька ОВА

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік

У ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

«Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі», – йдеться у повідомленні.

Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування
Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування
фото: Запорізька ОВА

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки РФ.

Нагадаємо, що 20 червня у Запоріжжі та в передмісті прогриміли вибухи. Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі. 

Також під час тривоги вибухи лунали і в Києві.

Цієї ночі дрони атакували Львів та область. Окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури.

Теги: Запоріжжя обстріл війна

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