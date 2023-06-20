Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя: наслідки ударів

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах Запорізької області

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік

У ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

«Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування: квартири, будинки, автівки, адміністративні та господарчі будівлі», – йдеться у повідомленні.

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Наразі зафіксовано 50 повідомлень про руйнування фото: Запорізька ОВА

В Оріхові мінно-вибухові травми отримав 54-річний чоловік. Його оперативно доставили до лікарні.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки РФ.

Нагадаємо, що 20 червня у Запоріжжі та в передмісті прогриміли вибухи. Звуки вибухів у Запоріжжі чули після першої години ночі.

Також під час тривоги вибухи лунали і в Києві.

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Цієї ночі дрони атакували Львів та область. Окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури.