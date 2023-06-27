Росіяни атакували Кременчук: стали відомі нові деталі

Із російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22

Сьогодні, 27 червня, російські загарбники вдарили у напрямку Кременчука Полтавської області ракетою Х-22. Обстріл стався у роковини удару по ТЦ «Амстор», коли загинуло 19 людей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що під час сьогоднішньої повітряної тривоги з російського аеродрому злітали бомбардувальники Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22.

Ігнат додав, що у повітряному просторі Росії було помічено щонайменше два літаки. І як мінімум дві ракети було зафіксовано під час цієї атаки.

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«Рік тому така ж ракета у Кременчуці влучила, куди сьогодні й полетіла. Власне рік потому знову б'ють цією ж ракетою і знову в напрямку Кременчука», - зазначив він.

За словами речника Повітряних сил, пуски ракет були здійснені приблизно об 11:50. Так, вони зайшли з Сумської області, летіли через Полтавську область і у Кременчуці вже пролунали вибухи.

Наразі Повітряні сили очікують інформацію від військових адміністрацій про те, які саме були наслідки цих вибухів і куди, власне, влучили ракети.

Як повідомлялося, сьогодні, 27 червня, у Кременчуці на Полтавщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.