Трагедія у Краматорську: серед поранених – українська письменниця та троє іноземців

Від удару по Краматорську травмувалися іноземці: депутат, письменник та журналістка з Колумбії

Під час обстрілу міста постраждали троє колумбійців та українська письменниця

Унаслідок ворожого ракетного удару по Краматорську 27 червня тяжкі поранення отримала українська письменниця Вікторія Амеліна. Також серед травмованих – троє громадян Колумбії. Про це пише BBC.

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Організація Aquanta Ucraina («Тримайся Україно» – група підтримки України в Латинській Америці) повідомила виданню, що під час обстрілу центру Краматорська постраждали троє колумбійців. Це засновник організації та колумбійський депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

Як зазначається, їх супроводжувала українська письменниця Вікторія Амеліна. Зараз вона перебуває у важкому стані після поранення.

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Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські окупанти завдали два ракетні удари по Краматорську на Донеччині. Унаслідок цієї трагедії загинули вже щонайменше четверо людей, серед яких є дитина. Ще мінімум 42 особи – травмовані. Серед поранених є восьмимісячне немовля.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ: «Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів. Кожен такий прояв терору знову й знову доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів».