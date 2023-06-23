Окупанти вкотре вдарили по Херсону: є загиблі та поранені (жахливі фото)
Двоє людей загинули, ще четверо поранені
У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
«Черговий російський теракт… Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», – йдеться в повідомленні.
55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.
Нагадаємо, нещодавно у Херсоні під обстріл потрапила бригада «швидкої».
До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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