Окупанти вкотре вдарили по Херсону: є загиблі та поранені (жахливі фото)

Наслідки обстрілу комунального підприємства в Херсоні, 23 червня 2023 року

Двоє людей загинули, ще четверо поранені

У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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«Черговий російський теракт… Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», – йдеться в повідомленні.

55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу.

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Наслідки обстрілу комунального підприємства в Херсоні, 23 червня 2023 року фото: Олександр Прокудін / Telegram

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні під обстріл потрапила бригада «швидкої».

До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.