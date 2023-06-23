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Окупанти вкотре вдарили по Херсону: є загиблі та поранені (жахливі фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вкотре вдарили по Херсону: є загиблі та поранені (жахливі фото)
Наслідки обстрілу комунального підприємства в Херсоні, 23 червня 2023 року
фото: Олександр Прокудін / Telegram

Двоє людей загинули, ще четверо поранені

У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«Черговий російський теракт… Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста», – йдеться в повідомленні.

55-річний чоловік загинув на місці. Ще один 43-річний працівник помер у медзакладі. Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Четверо їхніх колег поранені, їх шпиталізували до медзакладів. Лікарі надають їм допомогу. 

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Наслідки обстрілу комунального підприємства в Херсоні, 23 червня 2023 року
фото: Олександр Прокудін / Telegram

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні під обстріл потрапила бригада «швидкої».

До слова, триває 485-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. 

Теги: Херсон війна окупанти обстріл

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