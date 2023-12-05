Атака на Львівщину та поранені на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Рашисти минулої доби завдали 157 ударів по мирних громадах Запорізької області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Львівщина

Сьогодні зранку завдано удару БПЛА типу «Шахед» по об‘єкту інфраструктури. Була пожежа, яку оперативно ліквідували. Без постраждалих.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (45 вибухів). Ворог обстрілював із мінометів та артилерії Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Вночі росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів поранень зазнала одна людина.

Запорізька область

Рашисти минулої доби завдали 157 ударів по мирних громадах області; під вогнем опинився 21 населений пункт. 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти здійснили п’ять РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки й Степногірська, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Новопавлівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також три авіаційні удари по Новодарівці й Кам'янському. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вчора вдень свою зброю російська армія спрямувала на Криворіжжя. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо – без жертв та постраждалих. Протягом дня ворог атакував Нікопольщину. Районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду. Туди летіли снаряди з важкої артилерії. Цілив агресор і дронами-камікадзе. Понівечена гімназія, чотири житлові будинки, три господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили. Люди неушкоджені.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів: Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка Чугуївського, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. Авіаудари ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному Куп’янського району. Вчора ввечері окупанти завдали ударів безпілотниками «Шахед» по смт Борова Ізюмського району. Горів будинок та господарча споруда. Пожежу ліквідовано. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин. Постраждалих немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА на відкриту територію пошкоджені три будинки. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації.

Луганщина

Вчора за підтримки з неба ворог здійснив декілька штурмів на Білогорівку та Серебрянське лісництво. Намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів; всі ці спроби були відбиті. Також авіаційного удару зазнала Новоєгорівка. Окупанти поцілили по населених пунктах з артилерії та мінометів, зокрема по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 136 обстрілів (524 снаряди).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – вісім населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Очеретине, смт Північне, с. Новожеланне, с. Орлівка, с. Тоненьке, Селидове. Пошкоджено 16 житлових будинків (з них 12 – багатоквартирних), дитячий садок, два магазини, будівля навчального корпусу технікуму, будівля спортзалу, будівля гуртожитку, будівля «Укрпошти», дві адміністративні будівлі, чотири цивільних автомобіля, службовий автомобіль. На Донеччині за добу: двоє поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих БпЛА Shahed-131/136. Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено приватний будинок. Попередньо – без постраждалих. Вчора також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Баштанський район: вчора вдень ворожий ракетний удар зафіксовано по відкритій території Березнегуватської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 89 обстрілів (490 снарядів), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (22 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок російських обстрілів Херсона. 3 грудня вдень під удар потрапила 39-річна херсонка, яка перебувала поблизу зупинки громадського транспорту, вчора жінка звернулася до лікарні. У неї діагностували вибухову травму. Також російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу будівлю пошкоджено. Через ворожий удар постраждала працівниця освітнього закладу. У момент обстрілу вона наводила лад на території. 57-річна жінка зараз знаходиться у медзакладі. В Антонівці окупанти обстріляли житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.

У селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці. До лікарні з пораненням середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка. Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків у селі Новодмитрівка Білозерської громади. Обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів.

Близько 23:00 ворогом здійснено ракетний удар з С-300 по Шуменському мікрорайону Херсона, в результаті якого сталася пожежа та пошкоджено 3 багатоповерхових будинки та кінотеатр в якому знаходиться центр видачі гуманітарної допомоги. Також пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих. За добу по області: одна людина загинула, ще п’ять – дістали поранення.