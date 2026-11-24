Україна також прагне завершення війни, але не погодиться на домовленості, які передбачатимуть значні поступки заради миру

Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер хочуть досягти мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше – в ідеалі до січня 2027 року. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg, пише «Главком».

За словами глави держави, американські представники наполягають на швидкому просуванні переговорного процесу. Водночас Україна також прагне завершення війни, але не погодиться на домовленості, які передбачатимуть значні поступки заради миру.

«Ми теж дуже хочемо миру, але не ціною лише України», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Київ розраховує на прийнятну для себе угоду. Якщо ж домовитися про такі умови не вдасться, Україна домагатиметься від Сполучених Штатів посилення військової допомоги та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Зеленський також заявив про намір звернутися до нового складу Конгресу США, щоб посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, якщо Дональду Трампу не вдасться переконати Кремль припинити війну до кінця року.

Варто нагадати, що спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що намагався переконати Дональда Трампа припинити тиснути на президента України Володимира Зеленського під час переговорів про завершення війни. Водночас американський перемовник вважає, що публічне обговорення переговорного процесу українською стороною ускладнює досягнення домовленостей.