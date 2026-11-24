Краматорськ може повністю втратити централізоване водопостачання та повторити ситуацію в Костянтинівці й Дружківці. Такий сценарій не виключає директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко. Про це він розповів в інтерв’ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

За словами Яковенка, нині місто отримує близько 3 тис. кубометрів води на добу. Однак її розподіляють нерівномірно: в одних районах воду подають щодня, в інших – значно рідше або не підвозять зовсім.

Ситуацію ускладнюють російські FPV-дрони, які атакують комунальників і техніку. Через небезпеку працівники водоканалу не можуть дістатися до окремих районів, щоб доставити воду або відремонтувати пошкоджену інфраструктуру.

«Туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає», – розповів Яковенко про райони, куди комунальники не ризикують заїжджати.

За словами директора водоканалу, під час ремонтних робіт працівники потрапляли під російські атаки, були поранені, а техніка зазнавала пошкоджень. За останні три місяці через небезпеку звільнилися близько 200 співробітників підприємства.

Альтернативні джерела води нині можуть забезпечити лише 10-15% мешканців Краматорська. Тому в разі подальшого погіршення ситуації місто ризикує залишитися не лише без централізованої подачі, а й без можливості повноцінно компенсувати її альтернативними способами.

Водночас Яковенко зазначив, що після припинення бойових дій відновити водопостачання може бути значно простіше.

На тлі погіршення безпекової ситуації військові закликають активізувати евакуацію цивільного населення з Краматорська, Слов’янська та інших прифронтових населених пунктів Донеччини.

На Донеччині також триває обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками з населених пунктів, які перебувають під загрозою через наближення фронту. Відповідне рішення поширили, зокрема, на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, за яких умов Краматорськ і Слов’янськ зможуть пройти опалювальний сезон. За його словами, якщо відновити стаціонарне електропостачання не вдасться, котельні можуть підключити до резервних генераторів. Для мешканців, які залишаться без централізованого опалення, також підготували альтернативні засоби обігріву.