Є території, куди комунальники більше не ризикують їхати через безпекову ситуацію

У Краматорську погіршується ситуація з водопостачанням через російські обстріли та атаки FPV-дронів. В окремих районах вода не з’являється зовсім, а до деяких територій комунальники вже не можуть навіть підвозити її через небезпеку для людей і техніки. Про це розповів директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко в інтерв’ю «РБК-Україна», передає «Главком».

За його словами, місто отримує близько 3 тис. кубометрів води на добу. Її подають щодня, однак не в усі райони. В одних частинах міста водопостачання є, в інших вода не з’являється зовсім.

У деякі райони водоканал організовує підвезення води, в інших встановлені колонки. Проте є території, куди комунальники більше не ризикують їхати через безпекову ситуацію.

«Туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає», – розповів Яковенко.

Він підтвердив, що до окремих районів водоканал не може дістатися саме через загрозу атак російських дронів, які полюють на людей, фахівців і техніку. Деякі території вже фактично стали закритими зонами – туди комунальники навіть не намагаються потрапити.

На ситуацію впливають не лише атаки безпілотників, а й пошкодження інфраструктури та перебої з електроенергією. Ремонтні бригади неодноразово потрапляли під удари: були пошкодження техніки та поранені працівники. В окремих випадках фахівці знають, як відремонтувати мережі, але не можуть дістатися до місця аварії через небезпеку.

Через постійну загрозу скорочується і штат водоканалу. За останні три місяці підприємство залишили близько 200 працівників. За словами Яковенка, люди звільняються та виїжджають із міста, оскільки бояться ходити на роботу під загрозою російських атак.

Альтернативні джерела води можуть забезпечити лише 10–15% мешканців Краматорська. Йдеться про підземні води, свердловини та колонки. Водночас у деяких районах, розташованих вище, таких джерел немає.

Яковенко попередив про ризик найгіршого сценарію – повної втрати централізованого та альтернативного водопостачання, як це сталося в сусідніх Костянтинівці та Дружківці. Він зазначив, що навіть за таких умов у місті залишатимуться люди, які не можуть виїхати або евакуюватися.

Водночас директор водоканалу запевнив, що підприємство має фахівців, обладнання та ресурси для відновлення стабільної роботи. Головною перешкодою залишаються бойові дії та безпекова ситуація. За його словами, після припинення військових дій водопостачання можна буде нормалізувати досить швидко.

На тлі погіршення безпекової ситуації військові закликають активізувати евакуацію цивільного населення з Краматорська, Слов’янська та інших прифронтових населених пунктів Донеччини.

На Донеччині також триває обов’язкова евакуація дітей разом із батьками або законними представниками з населених пунктів, які перебувають під загрозою через наближення фронту. Відповідне рішення поширили, зокрема, на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, за яких умов Краматорськ і Слов’янськ зможуть пройти опалювальний сезон. За його словами, якщо відновити стаціонарне електропостачання не вдасться, котельні можуть підключити до резервних генераторів. Для мешканців, які залишаться без централізованого опалення, також підготували альтернативні засоби обігріву.