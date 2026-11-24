Президент Росії Володимир Путін розраховує зламати Україну цієї зими масованими атаками на найбільші міста, щоб змусити Київ погодитися на вихід із Донбасу. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, українська розвідка має відповідні дані про плани Кремля. Насамперед під загрозою, за оцінкою Зеленського, перебувають Київ, Дніпро, Одеса, Харків та Запоріжжя.

«Путін розраховує зламати Україну. Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя – передусім ці міста. Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу», – наголосив президент.

Зеленський також звернув увагу на проблеми із забезпеченням української протиповітряної оборони. Він заявив, що на тлі переговорів про завершення війни виникають обмеження в роботі супутникового зв’язку Starshield, а постачання ракет для систем Patriot скорочується або затримується.

«Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження, ракет для "петріотів" не тільки стає менше, а і є ще якісь кроки, через які нема поставок», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що ці проблеми виникають паралельно з підготовкою Росії до зимової кампанії. За його словами, Москва може розраховувати на те, що нестача засобів захисту посилить тиск на українські міста та змусить владу піти на територіальні поступки.

Водночас Зеленський заявив, що Україна прагне миру, але не погодиться на домовленості, які передбачатимуть поступки за рахунок її інтересів.

Також президент повідомив, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер хочуть досягти мирної угоди між Україною та Росією якнайшвидше – в ідеалі до січня 2027 року.