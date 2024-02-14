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Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників США оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки
Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас
фото: CNN

Республіканці Палати представників стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки через те, як він керував південним кордоном США

Палата представників оголосила імпічмент міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу. Про це пише СNN.

Це вже друга спроба оголосити імпічмент Майоркасу. Першою була втрата голосів внаслідок відсутності лідера більшості у Палаті представників Стіва Скаліза та несподівана поява демократа з Техасу Ела Гріна, якому щойно зробили операцію та якого привезли в зал для голосування, позбавили республіканців голосів.

Республіканці Палати представників стверджують, що Майоркас скоїв серйозні злочини та проступки через те, як він керував південним кордоном США, хоча кілька конституційних експертів заявили, що докази не значні.

Імпічмент відбувся в той момент, коли республіканці Палати представників зіткнулися з посиленням тиску з боку своєї партії, щоб притягнути адміністрацію Байдена до відповідальності за ключове питання виборчої кампанії: кордон.

Спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу необхідно оголосити імпічмент, оскільки він відмовився виконувати свою роботу.

«З першого дня свого перебування на посаді міністр Майоркас навмисно і послідовно відмовлявся виконувати федеральні імміграційні закони, розпалюючи найгіршу прикордонну катастрофу в історії Америки», – сказав Джонсон у заяві після голосування про імпічмент у вівторок.

Джонсон звинуватив Майоркаса в підриві довіри громадськості «через численні неправдиві заяви до Конгресу». Він також сказав, що міністр внутрішньої безпеки «перешкоджав законному нагляду за Департаментом внутрішньої безпеки та порушив свою присягу».

CNN зазначає, що дуже малоймовірно, що Майоркасу висунуть звинувачення в підконтрольному демократам Сенаті. 

Як повідомлялося, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. 

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: законопроєкт кордон Сенат США імпічмент партії

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