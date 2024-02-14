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Допомога Україні: спікер Палати представників США поки не виноситиме законопроєкт на розгляд

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні: спікер Палати представників США поки не виноситиме законопроєкт на розгляд
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
фото: Reuters

Майк Джонсон: «Зараз точно ні, ми маємо справу з процесом асигнувань»

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наразі не збирається виносити на розгляд підтриманий Сенатом законопроєкт, що містить допомогу Україні. Про це сказав американський журналіст Джейк Шерман з посиланням на слова самого Джонсона.

За словами Шермана, він запитав Джонсона, чи той збирається винести на розгляд в Палаті законопроєкт Сенату.

«Зараз точно ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. У нас є негайні дедлайни, і саме на цьому зараз зосереджена увага Палати представників», – цитує журналіст Майка Джонсона.

Як повідомлялося, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. 

Президент США Джо Байден привітав схвалений Сенатом законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України і закликав Палату представників затвердити його. 

Як відомо, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: Україна журналіст Сенат США законопроєкт

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