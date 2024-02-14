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Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: серед поранених діти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: серед поранених діти
фото: Вадим Філашкін/Telegram

Під завалами можуть бути люди

У ніч проти 14 лютого російські загарбники обстріляли Селидове Донецької області. Зруйновано 12 квартир в одному під'їзді, поранено двох дітей. Про це повідомляє начальник Донецької ОВВ Вадим Філашкін.

За словами начальника ОВА, російські війська цілилися у п'ятиповерхівку. Щонайменше чотири людини у Селидовому поранено внаслідок обстрілу.

«Серед поранених двоє дітей 2016 та 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу», – повідомив Філашкін.

Також, за словами Філашкіна, можливо під завалами є люди. Одного пораненого вдалося врятувати.

«З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами перебувають ще 4 особи. Рятувальна операція триває», – написав Вадим Філашкін.

Глава Донецької ОВВ виклав фото наслідків удару росіян.

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: серед поранених діти фото 1

Нагадаємо, в Одесі 13 лютого пролунали вибухи, працювала ППО. Під час вибуху в багатоповерхівках Аркадії вилетіли вікна.

Теги: окупанти діти Донеччина обстріл

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