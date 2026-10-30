Атака на залізничний вокзал у Дніпрі: кількість загиблих зросла до 15 людей

Наслідки російської атаки 29 жовтня на вокзал у Дніпрі

У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень через удар по залізничному вокзалу

У Дніпрі зросла кількість загиблих унаслідок ворожого удару безпілотником по залізничному вокзалу, що стався 29 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень через удар росіян по залізничному вокзалу у Дніпрі. Медики до останнього боролися за його життя. Та поранення виявилися надто тяжкими», – зауважив очільник ОВА.

Наслідки атаки окупантів фото: ДСНС

Ганжа уточнив, що кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 15 людей. «Щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – додав він.

Нагадаємо, 29 жовтня російська терористична армія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей.

До слова, «Укрзалізниця» розкрила обставини російської атаки на залізничний вокзал у Дніпрі, яка сталася 29 жовтня. Попри оголошену повітряну тривогу та численні попередження про небезпеку, частина пасажирів залишилася біля електропоїзда.

Як повідомлялося, міський голова Дніпра Борис Філатов виступив із різкою критикою комунікації державних органів після російського удару по залізничному вокзалу міста. Він заявив, що чиновники намагаються уникнути відповідальності та витрачають надто багато ресурсів на власний піар.