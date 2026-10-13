Біля кордону України з'явилася нова база для запуску реактивних шахедів
Ще 1 вересня на місці військового об'єкта було порожнє поле
У Ростовській області Росії поблизу міста Міллєрово з'явилася нова база для запуску реактивних ударних безпілотників типу «Герань-5». За місяць росіяни практично завершили будівництво першої частини військового об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OSINT-канал Absolutely Reliable, який оприлюднив супутникові знімки.
За даними аналітиків, станом на 1 вересня територія майбутнього дронопорту була звичайним полем. Однак уже в жовтні на цьому місці з'явилася інфраструктура для підготовки та запуску ударних безпілотників. На території нової бази облаштовано вісім підготовлених місць для пускових установок та ще 32 позиції для підготовки дронів до запуску.
Крім того, на супутникових знімках від 12 жовтня зафіксовано розвантаження безпілотників у третій зоні комплексу. Аналітики припускають, що будівництво об'єкта могло прискоритися після вересневих ударів по Києву.
За своєю структурою новий дронопорт нагадує російську базу «Цимбулова» в Орловській області. В OSINT-каналі зазначають, що такі військові об'єкти складно знищити звичайними дронами-камікадзе. Для їхнього ефективного ураження можуть знадобитися інші засоби.
За інформацією The Telegraph, станом на серпень 2026 року на території комплексу перебували 16 пускових установок і понад 100 безпілотників, готових до запуску в напрямку України. Базу також обладнано сонячними панелями, які дозволяють підтримувати її роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням.
Раніше супутникові знімки зафіксували наслідки удару по російському дронопорту «Цимбулова». На знімках від 21 вересня видно два влучання по підземних бункерах. Один із боєприпасів пробив покрівлю сховища, тоді як інший вибухнув на поверхні, не пошкодивши внутрішні приміщення. Також були пошкоджені ангари, а на майданчику для підготовки безпілотників до запуску залишилися рештки згорілих дронів.
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