Біля кордону України з'явилася нова база для запуску реактивних шахедів

Ще 1 вересня на місці військового об'єкта було порожнє поле

У Ростовській області Росії поблизу міста Міллєрово з'явилася нова база для запуску реактивних ударних безпілотників типу «Герань-5». За місяць росіяни практично завершили будівництво першої частини військового об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OSINT-канал Absolutely Reliable, який оприлюднив супутникові знімки.

За даними аналітиків, станом на 1 вересня територія майбутнього дронопорту була звичайним полем. Однак уже в жовтні на цьому місці з'явилася інфраструктура для підготовки та запуску ударних безпілотників. На території нової бази облаштовано вісім підготовлених місць для пускових установок та ще 32 позиції для підготовки дронів до запуску.

Ще 1 вересня на місці нового російського дронопорту було порожнє поле фото: Absolutely Reliable/Telegram

Крім того, на супутникових знімках від 12 жовтня зафіксовано розвантаження безпілотників у третій зоні комплексу. Аналітики припускають, що будівництво об'єкта могло прискоритися після вересневих ударів по Києву.

Росія облаштовує новий дронопорт в Ростовській області фото: Absolutely Reliable/Telegram

Супутникові знімки зафіксували масштабне будівництво фото: Absolutely Reliable/Telegram

За своєю структурою новий дронопорт нагадує російську базу «Цимбулова» в Орловській області. В OSINT-каналі зазначають, що такі військові об'єкти складно знищити звичайними дронами-камікадзе. Для їхнього ефективного ураження можуть знадобитися інші засоби.

Дронопорт «Цимбулова» – російський військовий комплекс поблизу однойменного села в Орловській області, який використовують для зберігання та запуску ударних безпілотників. Українські військові неодноразово завдавали ударів по цій базі, зокрема 21 вересня, а також 1 і 3 жовтня.



За інформацією The Telegraph, станом на серпень 2026 року на території комплексу перебували 16 пускових установок і понад 100 безпілотників, готових до запуску в напрямку України. Базу також обладнано сонячними панелями, які дозволяють підтримувати її роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

Раніше супутникові знімки зафіксували наслідки удару по російському дронопорту «Цимбулова». На знімках від 21 вересня видно два влучання по підземних бункерах. Один із боєприпасів пробив покрівлю сховища, тоді як інший вибухнув на поверхні, не пошкодивши внутрішні приміщення. Також були пошкоджені ангари, а на майданчику для підготовки безпілотників до запуску залишилися рештки згорілих дронів.