«Азов» показав свого бойового робота-помічника

Український роботизований дрон має кулеметне озброєння

12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України показала бойову платформу «Лють 2.0», яку має на озброєнні.

Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та четвертий клас захисту.

Як повідомили в «Азові», «Лють 2.0» виконує два завдання:

Вогнева підтримка піхоти.

Розвідка поля бою на небезпечних ділянках.

«Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, команда українських розробників створила бойовий модуль для фронту, який завдяки штучному інтелекту завдає ударів по ворогу під час руху. Він має назву «Хижак».

Також Україна застосовує на фронті собак-роботів, які можуть замінити солдатів для виконання таких небезпечних завдань, як шпигування за російськими військовими чи виявлення мін.