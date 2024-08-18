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«Азов» показав свого бойового робота-помічника

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Азов» показав свого бойового робота-помічника
Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів
фото: 12-та бригада спеціального призначення «Азов»

Український роботизований дрон має кулеметне озброєння

12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України показала бойову платформу «Лють 2.0», яку має на озброєнні.

«Азов» показав свого бойового робота-помічника фото 1

Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та четвертий клас захисту.

«Азов» показав свого бойового робота-помічника фото 2

Як повідомили в «Азові», «Лють 2.0» виконує два завдання:

  • Вогнева підтримка піхоти.
  • Розвідка поля бою на небезпечних ділянках.
«Азов» показав свого бойового робота-помічника фото 3

«Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій», – сказано у повідомленні.  

«Азов» показав свого бойового робота-помічника фото 4

Нагадаємо, команда українських розробників створила бойовий модуль для фронту, який завдяки штучному інтелекту завдає ударів по ворогу під час руху. Він має назву «Хижак».

Також Україна застосовує на фронті собак-роботів, які можуть замінити солдатів для виконання таких небезпечних завдань, як шпигування за російськими військовими чи виявлення мін.

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Теги: робота озброєння хижак

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