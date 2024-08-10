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Україна почала використовувати на фронті роботів-собак (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна почала використовувати на фронті роботів-собак (відео)
Заряду роботів-собак вистачає на дві години
фото: kurt_compani_group

Основне завдання роботів-собак спостерігати за російськими позиціями, виявляти міни і перевозити до семи кілограмів вантажу

Україна застосовує на фронті собак-роботів, які можуть замінити солдатів для виконання таких небезпечних завдань, як шпигування за російськими військовими чи виявлення мін. Про це повідомляє Kyivpost.

«Ця собака обмежує ризик для солдатів і збільшує оперативні можливості. Це основна функція собаки», – сказав оператор, який працює в британській компанії, що постачає військове обладнання.

Основне завдання роботів-собак спостерігати за російськими позиціями, виявляти міни і перевозити до семи кілограмів вантажу. Заряду вистачає на дві години.

Нагадаємо, що на полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань – ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні. Міністерство оборони України наголосило, що нині прискореними темпами розвиваються інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою.

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Теги: ЗСУ війна військові робототехніка Україна росія

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