Україна почала використовувати на фронті роботів-собак (відео)

Основне завдання роботів-собак спостерігати за російськими позиціями, виявляти міни і перевозити до семи кілограмів вантажу

Україна застосовує на фронті собак-роботів, які можуть замінити солдатів для виконання таких небезпечних завдань, як шпигування за російськими військовими чи виявлення мін. Про це повідомляє Kyivpost.

«Ця собака обмежує ризик для солдатів і збільшує оперативні можливості. Це основна функція собаки», – сказав оператор, який працює в британській компанії, що постачає військове обладнання.

ЗСУ почали використовувати на фронті роботів-собак.



Їх задача: спостереження за російськими позиціями, виявлення мін і перевезення до 7 кілограмів вантажу. Заряду вистачає на 2 години. pic.twitter.com/kcjk7pHByK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Основне завдання роботів-собак спостерігати за російськими позиціями, виявляти міни і перевозити до семи кілограмів вантажу. Заряду вистачає на дві години.

Нагадаємо, що на полі бою стрімко зростає роль безпілотних наземних та повітряних комплексів, які виконують широкий спектр завдань – ударні, розвідувальні, інженерні, логістичні та евакуаційні. Міністерство оборони України наголосило, що нині прискореними темпами розвиваються інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою.