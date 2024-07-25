Новий прем'єр Британії підтримав військову допомогу Україні та її вступ до НАТО

Кейр Стармер висловив рішучу підтримку Україні у контексті безпеки та її майбутнього в НАТО

Це була перша сесія після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах

На початку свого перебування на посаді новообраний прем'єр–міністр Великої Британії Кейр Стармер заявив про свою підтримку озброєння України та її інтеграції до Північноатлантичного альянсу. Це заявлення він зробив на сесії «Запитань до прем'єр-міністра» у британському парламенті, відповідаючи на запитання лідера опозиції Ріші Сунака. Про це повідомляє Associated Press.

«Я цілком згоден з необхідністю озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО» ,– зазначив Кейр Стармер.

Ця зустріч стала першою після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах, що відбулися наприкінці травня. Після розпуску парламенту Ріші Сунаком і проведення дострокових виборів, Лейбористська партія здобула більшість місць у Палаті громад після 14 років опозиції. 61–річний Кейр Стармер був обраний новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Це заява відображає новий курс у зовнішній політиці Великої Британії та може мати значущі наслідки для геополітичної ситуації у Європі.



Як відомо, кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени.

Нагадаємо, можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.