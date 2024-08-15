В Україні створено робота для ударів по ворогу під час руху

Бойовий модуль має машинний зір та створений для знищення цілей у небі та на землі

Команда українських розробників створила бойовий модуль для фронту, який завдяки штучному інтелекту завдає ударів по ворогу під час руху. Він має назву «Хижак». Про це повідомляє оборонний кластер Brave1 у Facebook.

Зазначається, що вже в найближчі місяці команда розробників планує провести польові випробування модуля та почати серійне виробництво.

Особливості модуля:

оснащений гіростабілізованою платформою з озброєнням,

дистанційне керування, в тому числі через інтернет,

модуль можна встановлювати на рухомі автономні та керовані наземні та надводні платформи або використовувати, як стаціонарну турель,

бойовий модуль має можливість ведення вогню по літальним та наземним засобам.

Варто зауважити, що модуль може бути встановлений на наземних і надводних бойових роботах, як автономних, так і керованих. «Хижак» також може працювати як стаціонарна турель.

Нагадаємо, Україна застосовує на фронті собак-роботів, які можуть замінити солдатів для виконання таких небезпечних завдань, як шпигування за російськими військовими чи виявлення мін.