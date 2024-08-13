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Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай активізував роботу з виробництва найнеобхіднішого виду зброї
Китай робить ставку на нову антидронову зброю
фото із відкритих джерел

South China Morning Post: Китай активніше зайнявся виробництвом антидронової зброї

Китай активізував роботу щодо створення зброї для боротьби з дронами. Про це пише South China Morning Post. Як зазначається, влада КНР зацікавилася захистом від БПЛА, зробивши висновки з війни в Росії в Україні.

«Китай розглядає технологію боротьби з дронами як ключ до майбутнього успіху на полі бою. Китайських військових і приватних виробників закликали нарощувати зусилля з виробництва зброї для боротьби з безпілотниками після того, як вони побачили, наскільки вони ефективні у війні в Україні», – пишуть журналісти видання. 

Народно-визвольна армія уважно стежила за тим, як технологія використовується на полі бою, і перевіряла власні можливості на регулярних навчаннях. Зазначається, що Пекін вивчає різні способи боротьби з дронами, у тому числі британський лазер DragonFire. Командування китайської армії закликало створити «розумніші та високоефективніші» системи боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, гіперзвукова зброя Китаю виходить на новий щабель розвитку завдяки розробці вчених. Китайські вчені розробляють новий тип гіперзвукового глайдера із власним твердопаливним двигуном, здатного вражати цілі у будь-якій точці світу. 

До слова, Китай уважно стежить за ситуацією в Курській області і закликає всі сторони до деескалації конфлікту. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю. «Китай звернув увагу на ситуацію, що склалася (в Курській області Росії – «Главком»)», – йдеться в коментарі МЗС. Як зазначено в повідомленні, позиція Китаю в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

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Теги: зброя армія Китай озброєння влада вчені дрон

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