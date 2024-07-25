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Зеленський проаналізував оборонне виробництво в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський проаналізував оборонне виробництво в Україні
Зеленський подякував кожному, хто працює в оборонних підприємствах України
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський сьогодні провів нараду з відповідальними за державні підприємства

Президент України Володимир Зеленський провів детальну й тривалу розмову з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Про це повідомив очільник України наприкінці 883-го дня війни.

«Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої «оборонки» – те, що досягнуте, і те, що заплановане. Хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії. Вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії», – йдеться у заяві.

Зеленський наголосив, що оборонна галузь в Україні стає ефективнішою. 

«Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні», – сказав президент.

Також Зеленський сьогодні провів нараду з відповідальними за державні підприємства: «Ті, що колись були збитковими або не завжди контролювалися нашою державою, зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. Це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну».

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що цьогоріч Україна вийде на максимальне українське оборонне виробництво.

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Теги: Володимир Зеленський зброя озброєння Україна Олександр Камишін Міноборони

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