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Дефіцит на ринку праці. Мінсоцполітики пропонує несподіване рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дефіцит на ринку праці. Мінсоцполітики пропонує несподіване рішення
В Україні відчувається дефіцит робочих рук
фото з відкритих джерел

Міністерство соціальної політики вважає, що Україна має інтегрувати у трудову діяльність безробітних вимушених переселенців та осіб з інвалідністю

Щоб вирішити проблему з дефіцитом людей на ринку праці, Україна має працевлаштувати непрацюючих внутрішньо переміщених осіб, ветеранів на працездатних інвалідів. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на HR Wisdom Summit, саміті HR-фахівців провідних компаній України. Інформаційним партнером форуму виступив «Главком».

На думку заступниці міністра, завадити найгіршим сценаріям має Стратегія 2040, мета якої створити можливості для народження дітей, зниження передчасної смертності і зміни міграційних трендів.

За словами Марчак, наразі міністерство сфокусувалося на високорівневих рішеннях, але паралельно експерти розробили план заходів, дуже детальний перелік дій, які мають зробити різні органи влади».

За словами чиновниці, серед бізнесу популярною є теорія про те, що вирішення проблеми кадрового голоду можливе за рахунок мігрантів. Але, на думку Марчак, є підстави думати, що так не буде, насамперед через дороговартісність імміграційної політики.

Адже якісних спеціалістів, пояснює чиновниця, потрібно не лише віднайти, а ще й інтегрувати для проживання в Україні. Марчак, не відмовляючись від ідеї залучення іноземних мігрантів, говорить і про інший підхід покращення умов на ринку праці, а саме – забезпечення максимальної інклюзивності, тобто адаптації фахівців до нинішніх реалій.

За словами представниці Мінсоцполітики, у країні вже є значна кількість людей зі знанням мови, яка повністю інтегрована у суспільство, але не працевлаштована, або працевлаштована на посади, які не задовольняють ані цю людину, ані економіку.

«У нас 700 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО) працездатного віку, які не працюють. Поки не визначена кількість ВПО, яких можна було б перенавчити, запропонувати кращу роботу, вирішити завдяки ним проблеми бізнесу… Окрім того, є близько одного мільйону осіб з інвалідністю, які не працюють, але можуть бути працевлаштовані. З урахуванням того, що у нас є один мільйон потенційних ветеранів, значна частина яких повертатиметься із серйозними травмуваннями, ми починаємо думати про те, що це буде новою нормою для суспільства», – визнає Марчак.

Головна задача держави на думку заступниці міністра – забезпечити умови життя у безбар’єрному середовищі, де має працювати безбар’єрний бізнес, тобто людина з фізичним обмеженням повинна мати можливість бути активним учасником ринку праці.

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Теги: Україна демографічна криза робота

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