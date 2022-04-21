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    Події в Україні

    «Азовці» в Маріуполі героїчно знищили ворожу техніку

    «Азовці» в Маріуполі героїчно знищили ворожу техніку
    фото: t.me/polkazov

    За дві доби «азовцям» вдалося ліквідувати шість одиниць російської техніки

    У блокадному Маріуполі українські бійці мужньо продовжують тримати оборону і навіть знищувати ворожу техніку. , попри складну ситуацію, продовжують тримати оборону. За дві доби полку «Азов» вдалося ліквідувати шість одиниць російської техніки. Про це повідомляє полк «Азов».

    «Незважаючи на надскладну ситуацію, полк «Азов»за останні дві доби знищив: три танки, два БМП і БТР», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що розблокувати Маріуполь військовим способом неможливо. Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    «Азовці» в Маріуполі героїчно знищили ворожу техніку