Скільки справ через держзраду відкрито вже цього року: відповідь прокуратури

Найбільше в Україні за роки незалежності порушували справ через держзраду у 2014 та 2022 роках

З початку 2022 року станом на кінець березня Офіс генпрокурора порушив 431 кримінальне провадження через держзраду. Про це йдеться у відповіді силового відомства на запит руху «Чесно».

Зазначається, що із майже півтори тисячі проваджень, які були відкриті з січня 2013 по березень 2022 року, лише 18% справ були передані до суду.

«Водночас повідомляємо, що результати судового розгляду кримінальних проваджень узагальнюються у звітності Державної судової адміністрації України», – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

У відомстві наголосили, що після перемоги потрібно зробити все, аби держзрадники і колаборанти не отримали представницькі мандати чи важливі посади.

«Ми бачимо, що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки. Це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України. Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ і найбільшу кількість прокурори подали 2016 року», – повідомила лідерка «Чесно» Віта Думанська.

Нагадаємо, 6 березня генпрокуратура України заочно повідомила нардепу дев'ятого скликання Іллі Киві підозру у державній зраді. 15 березня Верховна Рада позбавила Киву депутатського мандата на підставі відповідної заяви. Відомо, що у січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві.

Також відомо, що у березні Служба безпеки затримала п'ятьох людей, які підозрюються у співпраці з російськими військовими у Донецькій і Закарпатській областях. Вони передавали інформацію про переміщення української армії та фотографували її позиції, а також інші об'єкти інфраструктури.



