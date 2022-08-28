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Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових
Український захисник забрав врятованих бджіл на Чернігівщину
фото: Ольга Богомолець/Facebook

Бджіл поселили в ящик із-під снарядів

У Бахмуті до казарми українських військових прибився бджолиний рій, який утік від війни. Про це повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

Рій поселили в ящик із-під снарядів. За комахами доглядав військовослужбовець Олександр, котрий раніше був бджолярем.

Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових фото 1

«Згодом боєць забрав маленьких тварин до себе в Черкаси! Бджоли разом із чоловіком подолали понад 700 кілометрів! Зараз вони в безпеці, а Олександр продовжує захищати нашу країну», – написала Богомолець.

Раніше повідомлялося, що третій президент України Віктор Ющенко буде поставляти мед для бійців на фронті.

 

Теги: росія війна бджоли мед Бахмут

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Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових

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