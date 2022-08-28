Бджолиний рій утік від війни та прибився до казарми українських військових

Бджіл поселили в ящик із-під снарядів

У Бахмуті до казарми українських військових прибився бджолиний рій, який утік від війни. Про це повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

Рій поселили в ящик із-під снарядів. За комахами доглядав військовослужбовець Олександр, котрий раніше був бджолярем.

«Згодом боєць забрав маленьких тварин до себе в Черкаси! Бджоли разом із чоловіком подолали понад 700 кілометрів! Зараз вони в безпеці, а Олександр продовжує захищати нашу країну», – написала Богомолець.

Раніше повідомлялося, що третій президент України Віктор Ющенко буде поставляти мед для бійців на фронті.