Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ющенко відправлятиме на передову мед

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Ющенко відправлятиме на передову мед
фото з відкритих джерел

Третій президент України знову береться за мед

Третій президент України Віктор Ющенко буде поставляти мед для бійців на фронті. Про це Ющенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові», – пише експрезидент.

Так виглядатиме упаковка меду від Ющенка для бійців, які захищають Україну
Так виглядатиме упаковка меду від Ющенка для бійців, які захищають Україну
фото: facebook/ Віктор Ющенко

Ющенко зазначає, що перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків буде передана нашим захисникам найближчим часом.

«Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб Ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що Вам є кого порадити!» – переконаний політик.

Нагадаємо, Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування.

Теги: війна в Україні Віктор Ющенко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна може отримати чергову допомогу від США
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1 млрд
5 серпня, 23:11
Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогів
Італія надасть Україні €200 млн кредитної допомоги
5 серпня, 20:12
Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
Вчора, 20:53

Суспільство

Відродження легенди: як соцмережі відреагували на повернення McDonald's (фото)
Відродження легенди: як соцмережі відреагували на повернення McDonald's (фото)
Ющенко відправлятиме на передову мед
Ющенко відправлятиме на передову мед
Чи можна відправляти на передову людину без досвіду: юристи дали відповідь 
Чи можна відправляти на передову людину без досвіду: юристи дали відповідь 
«Укрзалізниця» дотепно потролила Москву у своєму додатку (фото)
«Укрзалізниця» дотепно потролила Москву у своєму додатку (фото)
«Укрзалізниця» запустила застосунок із прямим продажем квитків
«Укрзалізниця» запустила застосунок із прямим продажем квитків
Валерій Гудзь: історія легендарного комбата, який загинув на Луганщині
Валерій Гудзь: історія легендарного комбата, який загинув на Луганщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
68K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
49K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
43K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
30K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
15K
Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту