Ющенко відправлятиме на передову мед
Третій президент України знову береться за мед
Третій президент України Віктор Ющенко буде поставляти мед для бійців на фронті. Про це Ющенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Це всіма нами улюблений мед, який був зібраний на пасіках землі Великих Українців. Шевченківський мед був зібраний в Моринцях, Бандерівський – в рідному селі Степана Андрійовича – Старому Угринові», – пише експрезидент.
Ющенко зазначає, що перша партія меду, а це приблизно 25000 стіків буде передана нашим захисникам найближчим часом.
«Сьогодні у нації, яка вже є консолідованою та єдиною, я дуже хочу поради, щоб Ви запропонували свої варіанти прізвищ Великих Українців для наступної серії. Абсолютно переконаний, що Вам є кого порадити!» – переконаний політик.
Нагадаємо, Ізраїль передав Києву 50 тисяч пакунків готового харчування.
Коментарі — 0