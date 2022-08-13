Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою

ЄС вимагає від «слуги» Безуглої вибачень

Депутатка «Слуги народу» Мар’яна Безугла надіслала в Службу безпеки України звернення щодо «мережі» волонтерів. Приводом став конфлікт у фейсбуці з відомою волонтеркою Даною Яровою. Про це Безугла повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Є кілька десятків (чи скільки таких?) «волонтерів»(?) політиків, «лобістів», «коронованих», які можуть лобіювати певні компанії, політичні сили, розхитувати суспільство тощо. Деякі з них взагалі «професійні» з 2014 року…», – написала вона.

Безугла згадала про свою суперечку у Facebook із відомою волонтеркою Даною Яровою. Далі, за її словами, «почали розкриватися зв‘язки та однотипні наративи» від «політизованої мережі».

Безугла опублікувала скріншоти дописів депутата ВР VIII скликання Борислава Берези, речника спільноти InformNapalm Михайла Макарюка, офіцера ЗСУ Мирослава Гая, волонтерів Наталії Юсуповою та Тіма Златкіна, нардепа «ЄС» Яни Зінкевич та самої Дани Ярової.

«Надсилаю в СБУ звернення щодо дослідження цього питання (і «мережі») як такого, що несе загрозу національній безпеці. Подібні явища – ідеальний плацдарм для роботи РФ із внутрішньої дестабілізації країни. Як заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не можу стояти осторонь», – підсумувала «Слуга народу».

Тим часом, партія «Європейська Солідарність» виступила із заявою щодо звернення Безуглої.

«Ми не дозволимо нікому ображати і зневажати наших воїнів і волонтерську спільноту. Ми не дозволимо жодного хамського випаду щодо Яни Зінкевич, яку знають і шанують мільйони українців. Яка врятувала тисячі життів наших воїнів і є важливою частиною нашої політичної команди. Ми вимагаємо публічних вибачень від Безуглої щодо Яни та інших волонтерів, а від керівництва партії СН очікуємо відповідальної позиції щодо їх партійців. Очікуємо, що ви дасте оцінку заявам своєї колеги і відмежуєтеся від них», – ідеться у тексті заяви.

Нагадаємо, депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла втрапила в черговий скандал. Вона посперечалася із відомою української волонтеркою Даною Яровою, назвала її «фейковою».

Раніше народна депутатка від партії «Слуга народу» Марʼяна Безугла розкритикувала свого однопартійця Миколу Тищенка через його фото з новопризначеною суддею Конституційного суду Ольгою Совгирею.