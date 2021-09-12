Європейський суд вимагає від Росії надати інформацію про затриманого Джелялова

Російська сторона повинна надати запитувану судом інформацію до 23 вересня

Європейський суд з прав людини звернувся до Російської Федерації щодо інформації про незаконно затриманих першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та активіста Асана Ахтемова. Наразі суд просить Росію надати додаткову інформацію та документи щодо затриманих кримських татар. Про це повідомила у Facebook адвокатка Євгенія Закревська.

«Європейський суд з прав людини відреагував на мою заяву стосовно вжиття термінових заходів (за правилом 39) для захисту Нарімана Джелялова і Асана Ахтемова від катувань та жорстокого поводження і про забезпечення доступу до Асану Ахтемова незалежного адвоката. Суд запросив додаткову інформацію та документи», – написала вона.

За її словами, Європейський суд просить у Росії інформацію про медичне обстеження Джелялова і Ахтемова та офіційну реакцію Москви на заяви про катування. Крім того, правозахисники хочуть дізнатися про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам вибрав, можливість конфіденційних зустрічей з ним, частоту і умови зустрічей.

Закревська підкреслила, що російська сторона повинна подати запитувану судом інформацію до 23 вересня 2021 року.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

Читайте також: